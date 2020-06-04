Країна Лавкрафта: новий тизер серіалу про боротьбу з монстрами і расизмом

У мережі з'явився свіжий тизер до серіалу Країна Лавкрафта (Lovecraft Country) за однойменною книгою Метта Рафа. Драматичний хорор вийде на екранах вже наприкінці літа. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Телеканал HBO продовжує підігрівати цікавість свіжим промо серіалу Країна Лавкрафта (Lovecraft Country), який базується на романі американського письменника Метта Рафа. Точна дата виходу поки залишається невідомою, однак з упевненістю можна сказати, що це буде в серпні.

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Сюжет розповідає про молодого ветерана корейської війни, який вирушає по США у пошуках свого батька. Нелегкі 1950-і змушують його стикатись на шляху до цілі не лише з расизмом, а й з доволі реальними монстрами, які нагадують твори Лавкрафта.

У головних ролях: Майкл Кеннет Вільямс, Джерні Смоллетт, Джонатан Майорс, Онжаню Елліс та інші.

Країна Лавкрафта, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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