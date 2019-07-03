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Сексуальна зірка Кварталу 95 спокусливо оголила плечі

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Марта Адамчук в образі брюнетки - фото 1
Марта Адамчук в образі брюнетки / 1plus1.ua

Зірка студії Квартал 95 Марта Адамчук розповіла про своє ставлення до стилю і про те, на що вона сама звертає увагу в першу чергу.

Українська співачка, фіналістка 7-го сезону Голос Країни і артистка проекту«Жіночий Квартал Марта Адамчук любить тішити своїх шанувальників модними образами на сторінці в Інстаграм.

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Цього разу вона поділилася публікацією, в якій розповіла про свою нещодавню появу на телебаченні. За словами зірки Кварталу 95, під час своєї появи в програмі вона говорила про стиль. "Я себе тільки формую, але знаю точно, що починати треба зсередини, з душі. І коли світяться очі, стиль формується сам собою", – підкреслила Адамчук.

На підтвердження своїх слів артистка поділилася новим фото в неймовірно стильному образі. Для знімка Марта вибрала легке біле плаття з оголеними плечима і спокусливим розрізом на спідниці, а також світло-бежеві черевики. Доповнює образ артистки щира усмішка, що підкреслює її красу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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