Де-мократія: Квартал 95 запускає нове шоу, де будуть висміювати Зеленського

У Студії Квартал 95 оголосили про запуск нового проєкту. "Де-мократія?" – шоу, яке, як запевняють творці, буде чесно та об'єктивно висвітлювати події, які відбуваються в країні. Дізнайтесь, коли відбудеться прем'єра шоу та хто буде ведучим!

29 червня, у цю суботу, о 20:15 відбудеться прем'єра авторського проєкту Валерія Жидкова – "Де-мократія?". Творці зазначають, що це буде аналітична програма, яка міститиме елементи гумору, іронії та сатири.

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Повідомляється, що Валерій Жидков буде критикувати не лише нинішню владу, а й чинного президента Володимира Зеленського, з яким він не один рік пропрацював пліч-о-пліч. Ведучий буде не лише аналізувати те, що відбувається, а й докопуватися до суті та причин тих чи інших подій в Україні.

Кожен випуск буде ґрунтуватися на актуальних подіях і проблемах тижня, що минув. Валерій Жидков спробує визначити, що є причиною тих чи інших вчинків політичних сил, а також зрозуміти, чим керуються політики.

Не омине проєкт тему демократії. Ведучий спробує розібратися, чи є в Україні демократія, а також в чому вона полягає.

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