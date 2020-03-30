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Карантин Коронавірус

Красуня Дарина Білодід підтримала шанувальників під час пандемії

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Білодід - фото 1
Білодід / instagram

19-річна українська дзюдоїстка, дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід підтримала шанувальників у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.

На своїй сторінці в Instagram спортсменка написала, що треба цінувати кожен момент життя.

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"Світ, добрий ранок… Я хотіла б опублікувати щось яскраве і світле, щоб поліпшити ваш настрій через останні новини. Тільки в такі важкі життєві періоди ви розумієте, що вам дійсно потрібно цінувати кожен момент..."

"Ми часто скаржимося на своє життя, думаючи, що ми живемо погано, зовсім не так, як хотілося б, але врешті-решт ми ніколи не думали про те, що маємо. Ми ніколи не звертали уваги на те, що ми можемо спілкуватися з людьми, не боячись, що ми можемо гуляти без масок і рукавичок, тренуватися в тренажерних залах, ходити в кінотеатри, є в ресторанах і подорожувати по всьому світу. Але зараз, коли наші можливості обмежені, ми дійсно розуміємо, наскільки яскравим було наше життя. Ми всі дуже хочемо, щоб все стало краще якомога швидше, і я сподіваюся, що ми переглянемо наші життєві цінності і будемо насолоджуватися всім, що нас оточує", – написала Білодід.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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