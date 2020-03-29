Тіна Кароль показала, як займається спортом під час карантину

Співачка Тіна Кароль не забуває на карантині про спорт: заняття пілатесом, стретчингом і йогою – це її обов'язкова програма для підтримки себе в ідеальній формі.

Співачка публікує відео своїх тренувань в Instastories, а її фан-групи розміщують на своїх сторінках в соцмережі.

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Так, у свіжому ролику Тіна відображена в чорному облягаючому комбінезоні для йоги, який не обмежує рухи і забезпечує комфорт під час занять спортом. Артистка демонструє гнучкість і розтяжку, виконуючи серію вправ.

Також Тіна любить тренування зі скакалкою, чергуючи їх з віджиманнями від підлоги. Скакалка – ідеальний інструмент для підтримки стрункості. Такі вправи зміцнюють серцево-судинну систему, покращують координацію і витривалість, прискорюють метаболізм, і навіть після закінчення тренування калорії продовжують спалюватися, а під час їх виконання опрацьовуються практично всі групи м'язів.

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