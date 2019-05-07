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Спокуслива 50-річна Дженніфер Еністон знялася топлес: гарячі фото (18+)

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Дженніфер Еністон знялася для Harper's Bazaar - фото 1
Дженніфер Еністон знялася для Harper's Bazaar / instagram

Дженніфер Еністон стала героїнею червневого випуску популярного глянцю Harper's Bazaar. Зірка 90-х знялася у сміливій фотосесії, яку вже оцінили шанувальники спокусливої красуні.

Актриса Дженніфер Еністон, яка відзначила нещодавно 50-річний ювілей, сфотографувалася топлес. І це не дивно, адже красуня проводить багато часу у спортзалі і легко може дозволити собі сміливі експерименти перед камерою.

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На обкладинці журналу Дженніфер з'явилася у блискучій сукні з глибоким декольте, яка вигідно підкреслила її апетитні форми. На одному з кадрів Джен позує у шкіряних шортах і з оголеними грудьми, які вона прикриває рукою. Зйомки проходили на пляжі в Малібу. Актриса розповіла, що зовсім не відчувала збентеження, коли знімали цю сцену.

Спокуслива 50-річна Дженніфер Еністон знялася топлес: гарячі фото (18+) - фото 326293
Спокуслива 50-річна Дженніфер Еністон знялася топлес: гарячі фото (18+) - фото 326292

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