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Даша Астаф'єва підкорила мережу еротичними знімками в оригінальному образі (18+)
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Епатажна українська співачка Даша Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії. Знімки спокуслива зірка показала на своїй сторінці в Instagram.
На нових пікантних знімках українська секс-бомба позувала у бежевому наборі спідньої білизни з закритим бюстгальтером і стрінгами. На одному зі знімків Астаф'єва тримає чорне "крило" перед собою, прикриваючи ним груди і практично все тіло. Поза зірки вигідно підкреслює напівголі апетитні сідниці.
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На другому фото співачка тримає "крило" на руці, притуливши до нього голову. Астаф'єва перебуває ніби на тлі чорного пір'я, стоячи боком до камери. Підписники співачки відзначили її чуттєвість, прекрасну фігуру і сексуальність. Один з користувачів написав, що "напевно так і виглядали богині".
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