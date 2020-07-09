Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора

9 червня один з найвідоміших і найулюбленіших акторів Голлівуду Том Хенкс святкує свій 64-й день народження. Згадуємо найвизначніші ролі, які подарували Тому Хенксу статус живої легенди!

Зелена миля

Почнемо з легендарної екранізації роману Стівена Кінга. Пол Еджкомб працює наглядачем в блоці Е в'язниці Холодна гора, де ув'язнені очікують страти на електричному стільці. Одного разу до в'язниці надходить Джон Коффі, засуджений за зґвалтування і вбивство двох маленьких дівчаток. І з цього моменту починають відбуватися дивні речі. Виявляється, Коффі наділений особливим даром, а його внутрішній світ зовсім не відповідає страхітливому зовнішньому вигляду.

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Врятувати рядового Райана

Видатний антивоєнний фільм Спілберга прикрашений при цьому кращими батальними сценами світового кінематографа. І хоча героєм в цій епічній картині формально є рядовий Райан, якого зіграв молодий Метт Деймон, але насправді картину тягне на собі все той же улюблений актор режисера. Надихаючий героїчний образ капітана Міллера, зрозуміло, одна з найкращих акторських робіт Хенкса.

Філадельфія

Це вражаюча робота Джонатана Демме, при цьому зовсім не так відома, як його ж "Мовчання ягнят". У судово-психологічній драмі виконує соло Хенкс, і для нього цей образ незвичайний. Вперше він грає в артхаусному кіно і навіть отримує на Берлінському фестивалі приз, але головне не це. Його персонаж адвокат-гомосексуал, який виявляє у себе СНІД, що для 1993 року, щонайменше, сміливо для такої голлівудської зірки. І Хенкс в такій неоднозначній ролі, як ніколи щирий, відвертий і вразливий.

Шпигунський міст

Хенкс, звичайно, багато чим зобов'язаний Стівену Спілбергу. Цей легендарний режисер і продюсер взагалі любить працювати з одними і тими ж людьми, десятками років не змінює оператора, наприклад. Спілберг знімав артиста аж в шести своїх фільмах, в тому числі в двох, напевно, найважливіших своїх комерційних роботах. Шпигунський міст – історія про американського дипломата, який в розділеному навпіл Берліні обміняв радянського шпигуна Рудольфа Абеля на американського пілота Френсіса Пауерса.

Аполлон 13

І знову історія за реальними подіями. Невдалий політ на Місяць, який поставив під загрозу життя космонавтів. Том Хенкс, у всій своїй красі драматичного героя під час підготовки і, власне, польоту. Відновлення подій минулих днів і відновлення характеру героя. Ще один успішний і частий напарник актора режисер Рон Ховард. З таким майстром можна проявити свої найкращі здібності в грі, що Хенкс і зробив.

Вигнанець

Чак Ноланд – співробітник однієї всесвітньо відомої служби доставки. Під час перельоту з Мемфіса в Малайзію його літак зазнає аварії в Тихому океані. Чаку вдається врятуватися і дістатися до найближчого безлюдного острова. Тепер йому потрібно навчитися виживати і придумати, як повернутися до цивілізації і своєї коханої, яка чекає його вдома.

Форест Гамп

І нарешті натхненна і зворушлива історія про життя доброго, щирого і безкорисливого Фореста Гампа, розказана від першої особи. IQ Фореста всього 75 балів, але завдяки своїй безпосередності він стає найкращим в будь-якій справі, за яку береться. Гамп був відомим футболістом, отримав звання героя війни і навіть став мільярдером, але завжди залишався безкорисливим і чистим душею. Культова кінокартина отримала шість Оскарів, один з яких взяв Том Хенкс за найкращу чоловічу роль.

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