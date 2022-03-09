Крашометр просто зашкалює: Вакарчук завітав у гості до очільника Миколаївщини Кіма

Ох, це відео просто розриває серденько кожному, хто його побачить. І тут немає нічого дивного, адже у ньому відразу двоє крашів, які миттєво беруть у полон – Святослав Вакарчук, а також очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Глава Миколаївської області Віталій Кім просто виклав черговий ролик. Але справжньою несподіванкою став його запрошений гість. Ним виявився Святослав Вакарчук. Обережно, можна залипнути!

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Добрий день, ми з України! Сьогодні до нас завітав гість, щоб морально нас підтримати. Але ми йому дали автомат і він іде на передову, – жартома сказав на початку відео Віталій Кім.

Святослав Вакарчук зазначив, що для нього велика честь "знати цього голлівудського актора. Кажуть, що Чак Норріс дзвонить до вас по поради". На це Віталій Кім відповів, що кумир ще не телефонував йому.

Миколаїв – це не просто місто-герой. Це одне з найсміливіших міст у світі зараз. Велика честь тут бути і підтримувати всіх. Правда за нами! Ми переможемо!, – наголосив Вакарчук.

Очільник Миколаївщини додав, що Святослав Вакарчук приїхав, щоб підтримати морально воєнних і поранених. Він завітає до них у госпіталь, за що Віталій Кім йому дуже вдячний.

Примітка від нас: Віталій Кім – справжня суперзірка серед очільників ОДА (на період воєнного стану – ОВА). Він щодня записує круті відеозвернення, в яких нещадно тролить окупантів, а також закликає місцевих давати їм відсіч. Тож усі ті блогери в інстаграмі навіть пальця Віталія Кіма не варті. Краще підпишіться на нього негайно в телеграмі.

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