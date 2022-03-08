Ще один український боксер поповнив лави територіальної оборони Києва

Українці, як ніколи раніше, згуртувалися й готові відстоювати свої землі, що б не було. До тероборони записуються й зірки України.

На цей раз лави територіальної оборони поповнив відомий український боксер Денис Берінчик. Чемпіон WBO International у легкій вазі відтепер також боронитиме територію України від загарбників. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Судячи з підпису на фото, спортсмен вступив у самооборону київського мікрорайону ДВРЗ і тепер захищатиме столицю від російської армії.

А ще боксер показав на відео, як він просто на кухні сидить у військовій формі на підлозі та чистить автомат.

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