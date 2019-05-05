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Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт

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Бюджетні "пікселі" засвітилися до анонсу - фото 1
Бюджетні "пікселі" засвітилися до анонсу

Витоки про ще не анонсовані продукти часто трапляються з вини рітейлерів. Саме це сталося з Google Pixel 3a XL. Його презентація разом зі звичайним Pixel 3a повинна відбутися тільки на наступному тижні на Google I/O 2019, але смартфон уже з'явився на полицях магазину Best Buy.

За наявними даними, коробки з Pixel 3a XL були помічені на прилавку Best Buy у Спрінгфілді, штат Огайо. Смартфони перебували на загальному огляді, а уважні користувачі встигли зняти їх на фото. На упаковці можна розглянути, що в XL-версії встановлені 6-дюймовий екран і накопичувач на 64 ГБ.

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Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт - фото 325858
Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт - фото 325859

Ще один великий витік надійшов від техноблогера Брендона Лі з YouTube-каналу This is Tech Today, який показав фотографії упаковок Pixel 3a, Pixel 3a XL, самі смартфони і їх комплект поставки.

Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт - фото 325857

На коробці Pixel 3a зазначено, що він оснащений 5,6-дюймовим екраном і 64 ГБ вбудованої пам'яті. Блогер також розповів, що у смартфона є Full HD+ дисплей, пластиковий корпус і 3,5-мм роз'єм для навушників, якого немає у звичайному Pixel 3 і Pixel 3 XL. А ось безпровідної зарядки в молодших моделях не буде.

Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт - фото 325852
Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт - фото 325853

На інших знімках від Брендона Лі можна побачити Pixel 3a XL, у якого немає вирізу в екрані, як у звичайного Pixel 3 XL. Також блогер показав вміст упаковки, де крім самого смартфона можна побачити адаптер живлення, кабель з роз'ємом USB Type-C з двох сторін і перехідник з USB Type-C на USB Type-A.

Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт - фото 325856
Google Pixel 3a XL з'явився в магазині до офіційної презентації: фотофакт - фото 325855

За словами Лі, Pixel 3a буде коштувати від $ 399 за базову версію з накопичувачем на 64 ГБ, тоді як ціна Pixel 3a XL стартує з позначки у $ 479.

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Джерело: Androidpolice
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