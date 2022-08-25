"Моя Україна": 13-річний співак Денис Іваник вразив піснею про війну

У свої 13 років Денис має найбільшу мрію та ціль – донести світу через свою нову пісню "Моя Україна" інформацію про війну в Україні. Вона про всі страждання, які український народ пережив від російської агресії. Слова та музику артист написав сам.

Денис ділиться, що одного дня він все-таки наважився написати пісню про війну та події, які відбуваються в нашій країні. Спочатку він написав текст, до якого згодом придумав і мелодію.

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Цією піснею я хочу розповісти всьому світу про страждання невинних людей! Що від агресії нашого ворога гине людство! Але, попри це ми далі боремось. Ми переможемо, тому що ми сильні!", – переконаний хлопець.

Першими пісню почули близькі та рідні. Їм дуже сподобалось, особливо коли дізналися, що її хлопець написав сам. У молодого артиста є дуже велика ціль і водночас мрія, зібрати великий стадіон слухачів і разом з ними заспівати його пісні в унісон.

Вранці 24 лютого повсюди лунали сирени. Однозначно всі зрозуміли, що почалась війна… Війна – дуже складний час та велике випробовування. І моя зброя в цей час – це творчість. Саме тому я написав пісню для підтримки України та щоб кожен слухач почув правду про нашого ворога!", – розповідає співак.

Слухати пісню DENYS IVANYK – Моя Україна:

Слова пісні DENYS IVANYK – Моя Україна:

Одної миті все здригнулось

Усі серця враз ворухнулись

І почалась війна в країні

В непереможній Україні

Тут зруйновані будинки

І на очах в дітей сльозинки

В країну нелюди ввірвались

І люди в укриттях ховались

Приспів:

Моя Україна незламна, єдина

Єдність і воля це наша сила

Ти об’єднала наші серця

Ми боремось за тебе до кінця

Мою Україну ніхто не здолає

Нехай все вороже у вогні палає

Ми твої діти, тебе захищаєм

Разом усі труднощі подолаєм

Чорний дим, усе горить

Ракета прилетіла вмить

Ніяк не віриться мені

Що все це на моїй землі

Ми не пробачимо ніколи!

Усе зруйновано довкола

Люди втратили життя

Не мають більше майбуття

Приспів (2х)

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