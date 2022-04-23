Кожен третій українець залишається в країні, адже покидати її – неприйнятно: опитування

Багато українців не готові покидати країну під час війни / Gleb Albovsky

Результати нещодавнього опитування пролили світло на те, як українці ставляться до виїзду з країни під час війни. Понад третина – 38% респондентів – вважають, що покидати державу зараз – неприйнятно.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного компанією Gradus Research. Розповідаємо, що ще вдалося дізнатися завдяки його результатам.

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Якщо загостриться ситуація, рідних не покине понад третина 35%;

Не мають достатньо грошей для переїзду за кордон чверть респондентів – 24%.

Натомість 22% переконані, що для безпеки достатньо переїхати в інший регіон країни;

Ще 18% опитаних зазначають, що в чужій країні просто не зможуть адаптуватися.

Опитування також показало на зріст рівня стресу. Він пов'язаний, зокрема, зі втратою робочого місця. І зараз цей рівень найвищий за останні два роки. Мовиться про 87%.

Також українці відчувають напругу – 51% та гнів – 41%. Ще наших земляків супроводжує страх і втома – 40 і 39% відповідно.

Практично кожен третій, віком від 18 до 60, уже змінив своє місце проживання. Якщо точніше, то це 28%. Якщо говорити про виїзд за кордон, то здебільшого українці обирають Польщу та Німеччину. Водночас більшість (76%) хоче повернутися щойно буде така можливість.

Опитування проводили 12 квітня. У ньому брали участь респонденти віком від 18 до 60 років. А загалом їх було 500. Відповідали на запитання вони за допомогою мобільного застосунку.

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