Як змінилися зарплати українців під час війни – результати опитування

Повномасштабна війна змінила зарплати українців, а наскільки саме, дізналися у Європейській Бізнес Асоціації. Опитування провели серед представників малого та середнього бізнесу.

Європейська Бізнес-Асоціація проводила це опитування серед ФОПів протягом 14-20 квітня.

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Ситуація з виплатою заробітних плат співробітникам майже не зазнала змін за останній місяць.

Зарплату співробітникам в повному обсязі виплачують зараз 25% компаній. Цікаво, що 5% продовжують виплати навіть з додатковими грошовими заохоченнями. Проте є і ті, хто вимушені скоротити виплати, їх 27%. Зовсім не мають ресурсів для виплати заробітної плати 22%, тобто 15% відправляють співробітників в неоплачувану відпустку, а 9% вимушені частково чи повністю звільняти персонал.

Опитувані учасники проєкту Unlimit Ukraine відповіли на питання і згідно з їхньою інформацією, малий бізнес поступово повертається до роботи. Зараз підприємств, які на паузі, – 26%. Ще місяць тому їх було 42%. Наразі 17% малих бізнесів вже відновили роботу після тимчасового припинення, а ще 23% готуються до відновлення.

Кількість підприємців, які працюють в повному обсязі, теж зросла – від 13% до 20%. Деякі обмеження є вимушеними (скорочення географії діяльності, перехід в онлайн, закриття частини відділень).

Серед підприємців 40% повідомляють, що їм вистачить фінансових резервів на кілька місяців. Для 15% є резервів на один місяць. Ті, хто зможуть протриматись пів року, – 12%, а 6% – рік і більше.

Серед опитуваних 61% допомагає фінансово ЗСУ, 24% – продукцією, 23% – надають послуги, 12% – засоби захисту/оборони, 7% – медикаменти. На допомогу 18% вже вичерпали свої ресурси.