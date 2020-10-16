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Кішка Карла Лагерфельда зробила колаборацію з брендом меблів для домашніх тварин

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Гамак для котів буде продаватися обмеженим тиражем - фото 1
Гамак для котів буде продаватися обмеженим тиражем

Кішка Шупетт, що належала дизайнеру Карлу Лагерфельду, випустила колаборацію з німецьким брендом меблів для домашніх тварин LucyBalu.

Вона особисто схвалила підвісну лежанку під назвою Swing, виконану зі світлої повсті з металевим каркасом і нагадує гамак.

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"Ми відправили наш котячий гамак Шупетт у Париж як подарунок, – розповів Dezeen засновник LucyBalu Матіас Варенбергер. – Через деякий час ми отримали повідомлення про те, що він став її новим улюбленим місцем. У цей момент наша мрія про співпрацю з кішкою Карла Лагерфельда стала реальністю".

"Ми стали першими людьми, яким було дозволено зняти Шупетт у неї вдома. Ми отримали дуже теплий прийом від усіх членів сім'ї Шупетт, попри той галас, який є навколо цієї знаменитої блакитноокої бірманської кішки", – додав дизайнер бренду Себастьян Франк.

Гамак LucyBalu x Choupette вийшов лімітованим тиражем у 1 000 примірників. Його можна замовити онлайн.

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