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Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину
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Поки весь світ сидить в ізоляції, в мережі запустилось величезна кількість флешмобів. Можна сказати, що карантин допоміг багатьом розкрити свій творчий потенціал, на що раніше просто не вистачало часу. І ці коти – яскраве підтвердження цього!
Поки хтось сам малює картини, а хтось їх пародіює, хтось придумує випробування для своїх домашніх тварин, а хтось майструє для них танки.
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Так-так, картонні танки для котів стали новим захопленням тих, хто шалено нудьгує на карантині. Тільки подивіться на цих воїнів!
Раніше ми розповідали про учителя хімії на ім'я Кен з міста Паньцзінь, який вирішив використовувати замість указки власного кота. Це виявилося настільки вдалим трюком, що Кен періодично нагадує студентам не тільки дивитися на кота, але ще і намагатися розібратися в написаному на дошці. Після публікації на сайті газети 中国 青年 报 з'ясувалося, що до такої виверту вдається дуже багато викладачів. Хоча не всі користувачі схвалюють їх дії, оскільки багатьом здається, що тваринам це не подобається.
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