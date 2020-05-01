Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину

  • 9
Коти у танках розвеселили користувачів мережі - фото 1
Коти у танках розвеселили користувачів мережі

Поки весь світ сидить в ізоляції, в мережі запустилось величезна кількість флешмобів. Можна сказати, що карантин допоміг багатьом розкрити свій творчий потенціал, на що раніше просто не вистачало часу. І ці коти – яскраве підтвердження цього!

Поки хтось сам малює картини, а хтось їх пародіює, хтось придумує випробування для своїх домашніх тварин, а хтось майструє для них танки.

Вам сподобається: 11-річний хлопчик спіймав 15-кілограмову форель: епічне фото

Так-так, картонні танки для котів стали новим захопленням тих, хто шалено нудьгує на карантині. Тільки подивіться на цих воїнів!

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401391

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401392

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401393

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401394

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401395

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401396

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401397

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401398

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401399

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401400

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401402

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401403

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401404

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401401

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401405

Коти-танкісти: власники пухнастиків розвеселили мережу під час карантину - фото 401406

Раніше ми розповідали про учителя хімії на ім'я Кен з міста Паньцзінь, який вирішив використовувати замість указки власного кота. Це виявилося настільки вдалим трюком, що Кен періодично нагадує студентам не тільки дивитися на кота, але ще і намагатися розібратися в написаному на дошці. Після публікації на сайті газети 中国 青年 报 з'ясувалося, що до такої виверту вдається дуже багато викладачів. Хоча не всі користувачі схвалюють їх дії, оскільки багатьом здається, що тваринам це не подобається.

Читайте також: Науковці зі США навчать собак розпізнавати коронавірус за запахом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2062
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 602
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • 29 квітня, 16:30
  • 193
Загрузка...
Новини