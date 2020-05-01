На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці зі США навчать собак розпізнавати коронавірус за запахом
-
- 14
Чотирилапі наші друзі менші вміють не лише знаходити наркотики і допомагати нам не сходити з розуму під час самоізоляції, а й виявляти деякі захворювання. Так, американські вчені почали навчати собак діагностувати COVID-19 у людей.
Учені з Університету Пенсільванії вважають, що тварини здатні відчути коронавірус навіть у безсимптомних носіїв за запахом.
І ще: Ось чому варто завести собаку: кумедне відео розвеселило мережу
Експеримент з підтвердження теорії вже почався. Фахівці приступили до навчання восьми лабрадорів. Поки вченим не вдається знайти наукових пояснень, як у тварин це виходить. Однак вони не можуть заперечувати результати тестів.
На першому тренуванні собак вчили розпізнавати запахи за винагороду – смачне частування. На другому етапі їм давали зразки слини та сечі людей з позитивним або негативним результатом тесту на коронавірус. Третій етап – найскладніший. Лабрадори намагалися відчути хворобу за запахом людини.
Так, вчені намагаються зрозуміти механізм роботи собачого нюху і зробити штучний детектор вірусу на його основі. Але спочатку найголовніше – дресирувати собак, щоб вони могли розпізнавати вірус і патрулювати аеропорти, лікарні, підприємства й інші людні місця.
Читайте також: У Китаї вчитель хімії провів урок разом з котом: відео стало вірусним
-
17:22Настя Каменських розповіла, як завжди залишатися щасливим
-
17:13На аукціоні виставили уламок Місяця: українець на нього збиратиме 1000 років
-
17:00Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
-
16:51Оля Полякова оголилася і показала сексуальну фігуру
-
16:42Популярний музичний фестиваль Sziget у 2020 році скасовано
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:21Їжте три яйця на день – і ось що буде
-
16:13У Мадриді встановили вуличні кінотеатри: люди можуть дивитися фільми зі своїх балконів
-
15:41Науковці зі США навчать собак розпізнавати коронавірус за запахом
-
15:22Українці розповіли, скільки ще готові терпіти карантин
-
15:14Інсайдер розкрив ціну майбутніх iPhone 12: вона приємно здивує
-
15:00Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
-
14:49Нові фото зірки Друзів налякали шанувальників
-
14:31Популярний гонщик показав свій новий дрифт-кар: потужна іграшка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:22Samsung випадково показала новий смартфон раніше анонсу
-
14:12Lego представила нові набори по всесвіту Гаррі Поттера
-
13:50Яка дієта сприяє поліпшенню пам'яті
-
13:39Дизайнери створили противірусний костюм, в якому можна займатися сексом
-
13:20Світ згадує перший гол легендарного Мессі
-
13:13Біля берегів Таїланду помітили стадо рідкісних морських корів: відео
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
12:35Як коронавірус поширюється салоном літака: відео
-
12:20Вихідні у травні 2020: коли й скільки буде вихідних на травневі свята
-
11:55У Facebook з'явилася нова реакція: що означає цей смайлик
-
17:00Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
-
15:00Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
18:35Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині
-
16:21Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
-
14:10Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня
-
07:11Погода в Україні 30 квітня: у яких областях очікуються грози і похолодання
- 29 квітня
-
21:54Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
-
20:30Романтичні комедії від Netflix: 4 фільми, які варто подивитись
-
17:55Коли в Україні буде пік коронавірусу: прогноз українських науковців
-
16:30Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
-
14:00ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш українські народні пісні
-
12:14Захмарна ціна та застарілий дизайн: 5 причин не купувати новий iPhone SE у 2020 році
-
10:45Чи справді уряд заборонив українцям виїжджати на заробітки за кордон: роз'яснення
-
09:21Коронавірус в Україні: останні новини й статистика хворих на 29 квітня
-
07:12Погода в Україні 29 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 28 квітня
-
21:16Чек-лист ідеального сексу: 11 пунктів, які зроблять кожну вашу ніч спекотною
-
18:33ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
-
16:31Водії можуть перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн: як це зробити