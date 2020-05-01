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Коронавірус Карантин

Науковці зі США навчать собак розпізнавати коронавірус за запахом

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Собаки визначатимуть коронавірус у людей - фото 1
Собаки визначатимуть коронавірус у людей

Чотирилапі наші друзі менші вміють не лише знаходити наркотики і допомагати нам не сходити з розуму під час самоізоляції, а й виявляти деякі захворювання. Так, американські вчені почали навчати собак діагностувати COVID-19 у людей.

Учені з Університету Пенсільванії вважають, що тварини здатні відчути коронавірус навіть у безсимптомних носіїв за запахом.

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Експеримент з підтвердження теорії вже почався. Фахівці приступили до навчання восьми лабрадорів. Поки вченим не вдається знайти наукових пояснень, як у тварин це виходить. Однак вони не можуть заперечувати результати тестів.

На першому тренуванні собак вчили розпізнавати запахи за винагороду – смачне частування. На другому етапі їм давали зразки слини та сечі людей з позитивним або негативним результатом тесту на коронавірус. Третій етап – найскладніший. Лабрадори намагалися відчути хворобу за запахом людини.

Собак навчають виявляти COVID-19 за запахом - фото 401296
Собак навчають виявляти COVID-19 за запахом

Так, вчені намагаються зрозуміти механізм роботи собачого нюху і зробити штучний детектор вірусу на його основі. Але спочатку найголовніше – дресирувати собак, щоб вони могли розпізнавати вірус і патрулювати аеропорти, лікарні, підприємства й інші людні місця.

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Джерело: The Washington Post
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