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У Китаї вчитель хімії провів урок разом з котом: відео стало вірусним

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Вчитель використовує кота замість указки - фото 1
Вчитель використовує кота замість указки

Китай був першою країною, якій довелося масово перевести навчання в онлайн. Головною проблемою виявилася розсіяна увага учнів. Якщо в шкільному класі вони були під пильним наглядом вчителів, то, перебуваючи в своїй кімнаті, сконцентруватися на навчанні стало ще складніше.

Якоїсь стандартної методики або навіть рекомендацій з навчання онлайн у китайського Міносвіти не виявилося, тому способи утримати увагу учнів викладачі придумували самі. Найважче, звичайно, довелося наставникам з точних наук.

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Учитель хімії на ім'я Кен з міста Паньцзінь вирішив використовувати замість указки власного кота. Це виявилося настільки вдалим трюком, що Кен періодично нагадує студентам не тільки дивитися на кота, але ще і намагатися розібратися в написаному на дошці.

Після публікації на сайті газети 中国 青年 报 з'ясувалося, що до такої виверту вдається дуже багато викладачів. Хоча не всі користувачі схвалюють їх дії, оскільки багатьом здається, що тваринам це не подобається.

А вам подобається такий підхід до навчання? Ми, здається, дивилися б лише на пухнастика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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