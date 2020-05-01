11-річний хлопчик спіймав 15-кілограмову форель: епічне фото

Метью Вілсон і його 11-річний син Таннер рибалили у їхньому рідному штаті Колорадо, коли Таннеру вдалося витягнути з води дещо незвичайне – метрову озерну форель. За словами батька, риба, спіймана його сином, важила від 30 до 35 фунтів (13-15 кг).

Вілсон і Таннер регулярно ловлять рибу у водоймі неподалік від будинку, але рибину такого розміру вдалося спіймати вперше.

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15 хвилин знадобилося хлопчикові, щоб витягнути її з води. Батько Таннера допоміг спіймати велику форель в тенета, коли вона виявилася досить близько до рибалок.

Точна довжина рибини складає 88 сантиметрів. За даними Служби охорони рибних ресурсів і диких тварин США, зазвичай озерна форель виростає до 50 сантиметрів. Найбільша з коли-небудь зареєстрованих досягала 1,5 метра у довжину.

Вілсон зробив пам'ятний знімок свого сина з величезною рибиною, а потім випустив її назад у воду.

Після фотографії форель відпустили назад в озеро

Ми відпускаємо форель, бо любимо її, – пояснив Вілсон.

Раніше фотограф Патрік Койн з американського штату Каліфорнія провів кілька годин на пляжі Ньюпорт і зняв на відео захоплююче "світлове шоу" за участю невеликої зграї дельфінів. Вражаюче відео чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram. Цьому незвичайному явищу є наукове пояснення, кажуть вчені. У прибережних районах біолюмінесценцію (світіння) викликають мікроскопічні організми. "Дельфіни лякають водорості і ті, своєю чергою, випромінюють світло. Це маленькі приступи паніки, які світяться", – стверджує еколог Ребекка Хельм.

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