Костюм на голе тіло: модель показала гарячий тренд літа

Розкішна модель Жизель Олівейра продемонструвала на собі новий спекотний тренд літа 2020, а саме легкий костюм без спіднього. Лише для сміливих!

26-річна популярна бразильська модель та ангел Victoria’s Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Нещодавно красуня приміряла один із найефектніших трендів цього літа, а саме легкий костюм з шортами на голе тіло. Про спіднє, звісно ж, можна забути у такому образі. Тільки сміливі дівчата можуть хизуватись фігурою в такому вбранні.

Гортайте галерею:

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