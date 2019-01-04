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Космонавт випадково зателефонував у 911 з космосу

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Приблизно в 70% випадків астронавти потрапляють на наземні телефони - фото 1
Приблизно в 70% випадків астронавти потрапляють на наземні телефони / CarterMatt

Космонавт з Нідерландів Андре Куіперс, перебуваючи в космосі, на орбіті Землі, помилково зв'язався зі Службою порятунку США 911.

"Куіперс пояснив, що хотів поспілкуватися з центром NASA в Х'юстоні, але випадково набрав службу надзвичайного реагування США. Щоб зв'язатися з центром, астронавти повинні натиснути "9" для дзвінків назовні, а потім "011" для міжнародних дзвінків", – йдеться в повідомленні.

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Однак, це не так легко зробити, перебуваючи в космосі: "Я допустив помилку, і на наступний день отримав електронне повідомлення: ви дзвонили 911?" – розповів астронавт. За його словами, таке трапляється досить часто. Приблизно в 70% випадків астронавти потрапляють на наземні телефони.

"Іноді люди кладуть слухавку, думаючи, що я мовчу, бо я почав говорити відразу після набору останньої цифри номера", – сказав космонавт.

Андре Куіперс - фото 299029
Андре Куіперс

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Джерело: newsweek
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