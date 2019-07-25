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Космоліт SpaceX загорівся під час випробувань: з'явилося відео

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Коробаль SpaceX загорівся під час випробувань - фото 1
Коробаль SpaceX загорівся під час випробувань / space

Під час випробувань корабель повинен був піднятися на 20 метрів, але замість цього не злетів зовсім і загорівся. Пожежа на експериментальному космічному кораблі Starhopper потрапила на відео.

У середу, 24 липня, на полігоні Бока-Чика-Біч в Техасі (США) американська компанія SpaceX відомого підприємця Ілона Маска запускала випробувальну ракету Starhopper для свого найбільшого "стрибка", але в цей час вона загорілася.

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Корабель перервав політ всього за кілька секунд до спроби. Starhopper, прототип програми SpaceX Starship, протягом приблизно 3 секунд запалював двигун Raptor, але не злетів.

Замість того, щоб "стрибнути" приблизно на 65 футів (20 метрів), як планувалося, ракета вивергнула полум'я і дим, а потім відключилася.

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Джерело: space
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