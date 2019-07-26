Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Космічна вантажівка Dragon відправилася до МКС: відео

  • 22
Космічний корабель Dragon - фото 1
Космічний корабель Dragon / Twitter

Ракета-носій Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon 26 липня стартувала з космодрому на мисі Канаверал у США. SpaceX успішно запустила Falcon 9 з кораблем, який доставить 2,5 тонни вантажу на Міжнародну космічну станцію.

Близько 1.11 за київським часом Dragon, який везе вантаж для МКС, відокремився від другого ступеня ракети-носія Falcon 9, почавши самостійний політ.

І ще: Телескоп Hubble сфотографував "ідеальну" спіральну галактику

Потім на кораблі успішно розкрилися сонячні батареї, які забезпечать його необхідною для польоту енергією. Стиковка космічної вантажівки з МКС намічена на суботу, 27 липня. За повідомленням SpaceX, перший багаторазовий ступінь Falcon 9 зробив успішну керовану посадку на майданчику в штаті Флорида.

Вантажний корабель повинен доставити на орбіту близько 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали для кількох десятків наукових експериментів. Так, на МКС відправили принтер-лабораторію для створення людських органів для їх майбутньої трансплантації. Також Dragon доставить адаптер міжнародного зразка (International Docking Adapter-3, IDA-3) для його встановлення на МКС.

Вантажний корабель буде залишатися на орбіті трохи менш як місяць, його повернення на Землю заплановане на 20 серпня. Dragon є на сьогодні єдиним вантажним кораблем, здатним повертати вантажі з МКС на Землю.

Читайте також: Космоліт SpaceX загорівся під час випробувань: з'явилося відео

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Парламентські вибори 2019: які зірки шоу-бізу проходять у Верховну Раду України
  • 23 липня, 18:33
  • 848
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Албанію
  • 23 липня, 16:51
  • 1437
Моделі 90-х: як змінилася володарка карколомних ніжок Надя Ауерман (18+)
  • 22 липня, 18:21
  • 1681
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології