Космічна вантажівка Dragon відправилася до МКС: відео

Ракета-носій Falcon 9 з вантажним кораблем Dragon 26 липня стартувала з космодрому на мисі Канаверал у США. SpaceX успішно запустила Falcon 9 з кораблем, який доставить 2,5 тонни вантажу на Міжнародну космічну станцію.

Близько 1.11 за київським часом Dragon, який везе вантаж для МКС, відокремився від другого ступеня ракети-носія Falcon 9, почавши самостійний політ.

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Потім на кораблі успішно розкрилися сонячні батареї, які забезпечать його необхідною для польоту енергією. Стиковка космічної вантажівки з МКС намічена на суботу, 27 липня. За повідомленням SpaceX, перший багаторазовий ступінь Falcon 9 зробив успішну керовану посадку на майданчику в штаті Флорида.

Вантажний корабель повинен доставити на орбіту близько 2,5 тонни вантажу, серед якого й матеріали для кількох десятків наукових експериментів. Так, на МКС відправили принтер-лабораторію для створення людських органів для їх майбутньої трансплантації. Також Dragon доставить адаптер міжнародного зразка (International Docking Adapter-3, IDA-3) для його встановлення на МКС.

Вантажний корабель буде залишатися на орбіті трохи менш як місяць, його повернення на Землю заплановане на 20 серпня. Dragon є на сьогодні єдиним вантажним кораблем, здатним повертати вантажі з МКС на Землю.

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