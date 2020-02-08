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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн перший півфінал 8 лютого

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Пряма трансляція першого півфіналу Нацвідбору - фото 1
Пряма трансляція першого півфіналу Нацвідбору

Трансляція головного музичного конкурсу України – на Радіо МАКСИМУМ. Дивіться онлайн перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020 та вболівайте за своїх фаворитів!

Національний відбір на Євробачення 2020 визначить, хто ж представлятиме Україну в Роттердамі. Конкурс стартує 8 лютого о 19.00. У першому півфіналі виступлять 8 учасників, однак за підсумками голосування суддів та глядачів до фіналу потраплять лише троє з них. Кому ж з виконавців це вдасться? Дивіться прямий ефір разом з нами!

До теми: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу

Нацвідбір на Євробачення – дивитися онлайн півфінал 8-02-2019 на СТБ:

Ось уже кілька років команда, яка проводить Нацвідбір, залишається без змін. Ведучим прямих ефірів традиційно залишається улюбленець публіки Сергій Притула. Музичним продюсером відбору знову буде Руслан Квінта. Натомість у суддівському складі відбулися певні зміни. До незамінного Андрія Данилка цьогоріч долучаються поп-діва Тіна Кароль, котра у 2006 році представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення, а також продюсер радіохолдингу "ТАВР Медіа" та генеральний директор "Хіт ФМ" Віталій Дроздов. Цьогоріч організатори обіцяють оплатити переможцю поїздку до Роттердама, а також проживання усієї його команди на час участі на Євробаченні 2020.

Учасники виступають у такому порядку:

  1. Гурт [О] – Там, куди я йду
  2. JERRY HEIL – #Vegan
  3. Katya Chilly – Піч
  4. KRUTЬ – 99
  5. GO-A – Соловей
  6. CLOUDLESS – Drown Me Down
  7. GIO – Feeling so Lost
  8. Assol – Save It

Щоб підтримати свого фаворита, голосуйте за нього! Усе вирішують ваші голоси, а також оцінки суддів – Тіни Кароль, Андрія Данилка та Віталія Дроздова.

А хто ваш фаворит у першому півфіналі?

І ще: Перший півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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