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Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
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Пандемія зруйнувала чимало планів, зокрема щодо відпусток та дозвілля, але ви можете провести вільний час у подорожах Україною. Підготували для вас добірку найкращих локацій, які варто відвідати. Читайте далі та дізнайтеся, де можна відпочити в Україні на карантині!
Перш ніж їхати закордон та захоплюватися закордонними пам'ятками, варто пізнати рідну Україну. Поки закриті кордони й триває карантин, це стало особливо актуально. Відвідайте цікаві локації вашої малої Батьківщини, або подайтеся у дальні куточки України.
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Віадук у Ворохті
- Локація: Івано-франківська область
У місті Ворохта, неподалік від Яремча, є аж чотири віадуки (кам'яні аркові мости на високих опорах через глибокий яр або ущелину), два з яких і далі функціонують. Карпатські віадуки з Ворохти збудовані ще за часів Австрії у 1894-1895 роках. Один з них є найстарішим та найдовшим віадуком у Європі.
Олешківські піски
- Локація: Херсонська область
Більше тут: Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю
Це справжня Українська пустеля: всюди піски, вдень палюче сонце, вночі нестерпна холоднеча. Олешківські піски – це найбільший піщаний масив на мапі України й друга за розмірами пустеля у всій Європі.
Гірське Око
- Локація: Чернівецька область
Українські Карпати сповнені таємницями, загадками та сюрпризами. Один з них – озеро "Гірське око". Розташовується приблизно у 1,5 км на схід від села Нижній Яловець. Саме озеро лежить на висоті десь тисячі метрів над рівнем моря. Завдяки своїй овальній формі, Гірське око отримало таку назву.
РЛС Памір
- Локація: Чернівецька область
Радіолокаційна станція "Памір" розташована у 1565 метрах над рівнем моря, на вершині гори Томнатик. Це прикордонна зона на Буковині. Зараз це закинуті "величезні кулі", які за часів Радянського Союзу були стратегічними об'єктами – радарами.
Будиночок рибалки
- Локація: Житомирська область
Хатинка рибалки розташована у селі Старий Солотвин. Посеред річки Коднянка є Острів кохання, на якому красується маленька хатинка, яку називають Будиночком рибалки. Подейкують, що зараз ця локація виглядає дещо інакше – місцеві жителі вирішили покращити зовнішній вигляд будиночка й пофарбували та поремонтували подекуди. На жаль, це не послужило на краще, а навпаки – знищило атмосферність місцини.
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