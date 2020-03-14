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Коронавірус зближує: дивіться, як італійці співають на балконах під час карантину
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Попри введення карантину в країні, італійці не збираються падати духом. У ніч з 9 на 10 березня Італію повністю закрили на карантин, а кількість тих, хто заразився COVID-19 уже перевищила 17 тисяч осіб. І це число з кожним днем лише росте. Попри це італійці виходять на балкони, аби співати пісень.
Італійці, які змушені сидіти вдома на карантині, знайшли собі розвагу, щоб не зійти з розуму. Вони виходять на балкони і співають.
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Мешканці Неаполя, наприклад, виконали гімн місцевого футбольного клубу, вигукуючи "Такі, як ми, не здаються! Ми всі разом!" і "Давай, Італія! Давай, Неаполь!"
У місті Сієна у Тоскані мешканці співають народну пісню Canto della Verbena ("Поки Сієна спить"). Традиційно її виконують, коли хочуть висловити свою гордість за рідне місто.
Те ж і в Салерно:
У Турині теж не сумують і співають "Макарену":
І Флоренція не відстає:
Дивіться, як потрібно проводити карантин. До слова, це ідеальна можливість познайомитися нарешті з сусідами по будинку:
Нагадаємо, раніше найбільший порноресурс Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ мешканцям Італії. Він триватиме до 3 квітня. Повідомляється, що компанія також пожертвує частину прибутків за березень з платформи Modelhub на допомогу в боротьбі з коронавірусом в Італії.
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