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Карантин Коронавірус

Коронавірус зближує: дивіться, як італійці співають на балконах під час карантину

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Італійці не падають духом під час карантину - фото 1
Італійці не падають духом під час карантину

Попри введення карантину в країні, італійці не збираються падати духом. У ніч з 9 на 10 березня Італію повністю закрили на карантин, а кількість тих, хто заразився COVID-19 уже перевищила 17 тисяч осіб. І це число з кожним днем лише росте. Попри це італійці виходять на балкони, аби співати пісень.

Італійці, які змушені сидіти вдома на карантині, знайшли собі розвагу, щоб не зійти з розуму. Вони виходять на балкони і співають.

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Мешканці Неаполя, наприклад, виконали гімн місцевого футбольного клубу, вигукуючи "Такі, як ми, не здаються! Ми всі разом!" і "Давай, Італія! Давай, Неаполь!"

У місті Сієна у Тоскані мешканці співають народну пісню Canto della Verbena ("Поки Сієна спить"). Традиційно її виконують, коли хочуть висловити свою гордість за рідне місто.

Те ж і в Салерно:

У Турині теж не сумують і співають "Макарену":

І Флоренція не відстає:

Дивіться, як потрібно проводити карантин. До слова, це ідеальна можливість познайомитися нарешті з сусідами по будинку:

Нагадаємо, раніше найбільший порноресурс Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ мешканцям Італії. Він триватиме до 3 квітня. Повідомляється, що компанія також пожертвує частину прибутків за березень з платформи Modelhub на допомогу в боротьбі з коронавірусом в Італії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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