Коронавірус зближує: дивіться, як італійці співають на балконах під час карантину

Італійці не падають духом під час карантину

Попри введення карантину в країні, італійці не збираються падати духом. У ніч з 9 на 10 березня Італію повністю закрили на карантин, а кількість тих, хто заразився COVID-19 уже перевищила 17 тисяч осіб. І це число з кожним днем лише росте. Попри це італійці виходять на балкони, аби співати пісень.

Італійці, які змушені сидіти вдома на карантині, знайшли собі розвагу, щоб не зійти з розуму. Вони виходять на балкони і співають.

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Мешканці Неаполя, наприклад, виконали гімн місцевого футбольного клубу, вигукуючи "Такі, як ми, не здаються! Ми всі разом!" і "Давай, Італія! Давай, Неаполь!"

У місті Сієна у Тоскані мешканці співають народну пісню Canto della Verbena ("Поки Сієна спить"). Традиційно її виконують, коли хочуть висловити свою гордість за рідне місто.

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020

Те ж і в Салерно:

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn — Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020

У Турині теж не сумують і співають "Макарену":

This is Turin pic.twitter.com/fdVJ5PZAr6 — Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020

І Флоренція не відстає:

My wife's sister shot this from Firenze. Italians are really good at celebrating life even in hardest of circumstances. pic.twitter.com/i7mzgFVEKD — Mikko Alasaarela | AI Community (@alasaarela) March 13, 2020

Дивіться, як потрібно проводити карантин. До слова, це ідеальна можливість познайомитися нарешті з сусідами по будинку:

Нагадаємо, раніше найбільший порноресурс Pornhub відкрив безкоштовний преміум-доступ мешканцям Італії. Він триватиме до 3 квітня. Повідомляється, що компанія також пожертвує частину прибутків за березень з платформи Modelhub на допомогу в боротьбі з коронавірусом в Італії.

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