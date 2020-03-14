Самоізоляція через коронавірус: що треба знати

Самоізоляція – це утримання від контакту з інфікованими для того, щоб зменшити ризики поширення хвороби.

Кому потрібна самоізоляція

якщо ви чекаєте результати тесту на коронавірус Сovid-19

якщо ви близько контактували з людьми, які захворіли Covid-19

якщо ви недавно повернулися з Китаю, Ірану, Північної Кореї, з Італії або з інших країн, де зафіксували багато випадків захворювань Covid-19, навіть якщо у вас відсутні симптоми

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Людям під час ізоляції потрібні: окремий посуд і рушники, маска, часте вологе прибирання і окреме приміщення, яке добре провітрюється, дезінфікуючі засоби та відпочинок. Якщо під час самоізоляції у вас з'явилися симптоми, а саме кашель, ускладнене дихання, лихоманка, діарея, терміново зверніться до лікаря, повідомте свою історію подорожей та контакти з людьми.

Слідкуйте за гігієною: регулярно мийте руки з милом, проводьте вологе прибирання, якщо у вас симптоми застуди, використовуйте одноразові серветки і хустки. Якщо необхідно контактувати з людьми, обов'язково надягайте медичну маску, не забувайте її міняти.

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