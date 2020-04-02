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Карантин Коронавірус

Коронавірус стане темою церемонії відкриття Олімпійських ігор у 2021 році

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Олімпіада - фото 1
Олімпіада / twitter

Літні Олімпійські ігри 2020, які мали пройти в Токіо з 24 липня по 9 серпня, перенесли на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, яка поширилася по всьому світу.

Міжнародний олімпійський комітет затвердив нові дати проведення Олімпійських ігор в Токіо, повідомляє прес-служба МОК.

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Олімпійські ігри 2021 пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Виконавчий продюсер церемонії відкриття Токіо 2020 Марко Баліч заявив, що темою церемонії відкриття Олімпійських ігор в 2021 році стане коронавірус.

"Я впевнений, що церемонія відкриття Олімпійських ігор, яка є вікном для всього людства, повинна якось відображати або посилатися на подію. Ми вже почали репетиції з цією згадкою, і все поки йде дуже добре.Творча команда має визнати, що сталося. В прекрасній японській естетиці вони зроблять послання до цього нового способу життя, з яким нам доводиться стикатися", – зазначив Баліч.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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