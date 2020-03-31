Мессі на карантині перетворився на Че Гевару

Після цього фото футболіста Ліонеля Мессі назвали "Барселонським Че".

Нападник каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі з'явився на обкладинці французького спортивного видання L’Equipe в образі Че Гевари.

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Цей номер газети вийде 1 квітня. Футболіста назвали "Ліонель Мессі. Барселонський Че". Таким чином, видання намагалося показати, яку роль відіграє Мессі у своїй команді. Так, сам Мессі зазначив, що гравці завжди готові допомогти клубу в таких складних ситуаціях, як зараз. На своїй сторінці в Instagram Мессі зробив заяву про скорочення зарплат футболістів на час карантину.

Lionel Messi en une du journal L'Équipe ce mardi 31 mars.



Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020

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