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Мессі на карантині перетворився на Че Гевару

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Мессі - фото 1
Мессі / instagram

Після цього фото футболіста Ліонеля Мессі назвали "Барселонським Че".

Нападник каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі з'явився на обкладинці французького спортивного видання L’Equipe в образі Че Гевари.

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Цей номер газети вийде 1 квітня. Футболіста назвали "Ліонель Мессі. Барселонський Че". Таким чином, видання намагалося показати, яку роль відіграє Мессі у своїй команді. Так, сам Мессі зазначив, що гравці завжди готові допомогти клубу в таких складних ситуаціях, як зараз. На своїй сторінці в Instagram Мессі зробив заяву про скорочення зарплат футболістів на час карантину.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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