Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть пройти, але без глядачів

В УЄФА оголосили про згоду дограти нинішній сезон єврокубків без глядачів. Відтак, вирішальні матчі відбудуться за порожніх трибун.

Таким чином в УЄФА хочуть дограти єврокубкові турніри у цьому сезоні перед тим, як стартують наступні.

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Зокрема, розглядається можливість фінальних футбольних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які пройдуть за відсутності глядачів при порожніх трибунах.

1 квітня в УЄФА за допомогою відеоконференції мають обговорити питання контрактів футболістів, а також терміни трансферних вікон. Зокрема, в УЄФА все ж прагнуть дограти турніри в англійській прем'єр-лізі.

Фінали футбольних турнірів можуть пройти за порожніх трибун

Раніше було відомо про те, що завершити цей сезон планують у серпні. Це мало б стати причиною скорочення часу на проведення змагань у наступному розіграші.

Нагадаємо, що всі європейські чемпіонати і матчі єврокубків припинено через пандемію коронавірусу. За попередньою інформацією, турнір проведуть з 11 червня по 11 липня 2021 року. Нові дати обумовлені тим, що влітку 2020 року необхідно дограти європейські чемпіонати, які тимчасово зупинені.

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