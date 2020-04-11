Коронавірус дістався і Миколаївської області

У Миколаївській області зафіксовано два випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Тепер в Україні не залишилося жодної області без підтверджених випадків хвороби.

Про це сказав у ході брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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"Два випадки зафіксовано у Вознесенському районі Миколаївської області. Ці дві людини повернулися з Польщі", – сказав Ляшко. Він зазначив, що ці два випадки не ввійшли в статистику за попередню добу, згідно з якою в Україні вже більш як 2500 інфікованих.

"Тому не рекомендую всім їхати в Миколаївську область, щоб святкувати Пасху. Всім рекомендую залишатися вдома, святкувати онлайн і в вузькому колі", – зазначив заступник міністра. Нагадаємо, СБУ перевіряє можливу службову недбалість чиновників Миколаївської ОДА щодо їх бездіяльності у протидії поширенню коронавірусу в регіоні.

Медики

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