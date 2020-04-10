Медики попередили про незвичайний симптом коронавірусу

У Франції медики виявили, що симптомом коронавірусу, крім уже відомих, є також хворобливі прояви на шкірі.

Свої висновки лікарі виклали в звіті, який опубліковано на сайті Національної спілки дерматологів-венерологів (SNDV).

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Так, спільнота медиків, в яку входять понад 400 фахівців, заявила, що в ряді випадків інфіковані COVID-19 скаржилися на почервоніння, кропив'янку та висипи на шкірі. За словами експертів, вони провели аналіз великої кількості випадків зараження вірусною інфекцією. "Ми сповіщаємо медичну громадськість, щоб фахівці могли якомога швидше виявити нових пацієнтів з коронавірусом", – зазначено у звіті.

Французькі лікарі рекомендували громадянам із зазначеними симптомами звертатися до медичних установ. За їхніми словами, навіть якщо проблеми зі шкірою не є ознаками COVID-19, ці захворювання так чи інакше треба лікувати.

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