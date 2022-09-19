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У Букінгемському палаці представили останній офіційний портрет Єлизавети II

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У Букінгемському палаці представили останній офіційний портрет Єлизавети II - фото 1

Королівська сім'я показала новий (і останній) офіційний портрет Єлизавети II. Його опублікували напередодні похорону королеви.

Так, напередодні похорону Єлизавети II Букінгемський палац опублікував у Twitter останній офіційний портрет Її Величності. Фотографія була зроблена на честь платинового ювілею правління королеви. Єлизавета стала першим британським монархом, який відзначив 70 років на троні.

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На портреті Єлизавета II радісно посміхається. На знімку королева позує у світло-блакитній сукні та з улюбленим перловим намистом з трьох ниток та в аквамаринових й діамантових брошах-кліпсах, які носять окремо один від одного. Останні були подарунком її батька Георга VI на 18-річчя принцеси у квітні 1944 року.

Кадр був зроблений у Віндзорському замку в травні цього року.

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