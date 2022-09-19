У Букінгемському палаці представили останній офіційний портрет Єлизавети II

Королівська сім'я показала новий (і останній) офіційний портрет Єлизавети II. Його опублікували напередодні похорону королеви.

Так, напередодні похорону Єлизавети II Букінгемський палац опублікував у Twitter останній офіційний портрет Її Величності. Фотографія була зроблена на честь платинового ювілею правління королеви. Єлизавета стала першим британським монархом, який відзначив 70 років на троні.

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На портреті Єлизавета II радісно посміхається. На знімку королева позує у світло-блакитній сукні та з улюбленим перловим намистом з трьох ниток та в аквамаринових й діамантових брошах-кліпсах, які носять окремо один від одного. Останні були подарунком її батька Георга VI на 18-річчя принцеси у квітні 1944 року.

Кадр був зроблений у Віндзорському замку в травні цього року.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw — The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022

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