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Жартувала та не шкодувала: священник розповів про останню зустріч з Єлизаветою II

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Звістка про смерть королеви вразила світ - фото 1
Звістка про смерть королеви вразила світ / Toa Heftiba on Unsplash

Новина про смерть Єлизавети II стала ударом для всіх, адже у свої останні дні королева залишалась неймовірно енергійною та бадьорою. Про це розповів священник, який бачився з монархом за кілька днів до того, як вона покинула цей світ.

96-річна королева казала, що зовсім не шкодує та навіть жартувала, відпочиваючи у замку Балморал за кілька днів до своєї смерті. Про це розповів священник з Шотландської церкви у своєму відданому триб'юті Єлизаветі II, пише Мirror.

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Хоч вона і мала доволі слабкий вигляд, але була у піднесеному настрої, зауважує преподобний Єн Гріншилдс. Він провів з королевою останні вихідні, тож новина про смерть 8 вересня стала для нього шоком.

Це здавалось таким дивним, що жінка, яка була такою життєлюбною, живою, захопливою, раптом померла й залишила нас. Їй було 96. І ви могли побачити її крихкість. Але як тільки вона починала говорити, з'являлась зовсім інша людина. Хтось, чия пам'ять була винятковою, хтось, хто знав про все, – ділиться священник.

У ті вихідні королева жартувала та посміхалась, а також сказала, що "анітрохи не шкодує" під час обговорення її сильної християнської віри. Історія преподобного є однією з багатьох, хто припускає, що Єлизавета II докладала значних зусиль, щоб залишатись жвавою до кінця своїх днів.

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