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Ім'я Меган Маркл перетворили на дієслово: що воно означає

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Меган Маркл з чоловіком Гаррі - фото 1
Меган Маркл з чоловіком Гаррі / gettyimages

Герцоги Сассекські Меган Маркл і принц Гаррі вже подарували світові слово "Мегзіт" (за аналогією з "Брекзітом"), коли відмовилися від королівських обов'язків і привілеїв. Але це не все – завдяки Маген з'явився ще один неологізм.

Користувачі мережі запропонували використовувати ім'я і прізвище Меган Маркл як дієслово. "Тo Meghan Markle" – означає залишити в минулому людей, які вас не цінують, і рухатися далі.

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Меганмарклити – це цінувати себе і своє душевне здоров'я настільки, щоб піти звідти, де ваше справжнє "я" не цінують. Приклад: "– Де Раян? – О, він меганмарклнув".

Британська преса неодноразово писала про холодний прийом Меган Маркл в королівській родині. Діставалося дружині принца Гаррі й від ЗМІ. Причому нерідко Кейт Міддлтон, дружину принца Вільяма, за ті ж самі речі навпаки хвалили. Судячи з усього, Меган вирішила не миритись із цим та повернутись до звичнішого життя.

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Джерело: nypost
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