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Порушила закон: королеву Єлизавету на позашляховику упіймали на гарячому (відео)

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Єлизавета ІІ порушила правила за кермом - фото 1
Єлизавета ІІ порушила правила за кермом

Королева Єлизавета ІІ опинилась під прицілом камери, коли порушувала закон. Наймогутніший монарх світ обожнює водити машину, але не надто уважна до правил.

93-річна найвпливовіша британка у світі Єлизавета ІІ доволі часто сидить за кермом, тому має більш як 70 років стажу. Однак не завжди королева, як і її чоловік Філіп, дотримується правил дорожнього руху. Нещодавно журналісти упіймали Єлизавету ІІ за кермом позашляховика Range Rover поблизу Сандрінґемського палацу в графстві Норфол. Зазвичай, саме тут родина монархів проводить різдвяні свята.

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Але, окрім незворушного виразу обличчя та впевненості, увагу медіа привернуло і те, що королева знехтувала ременем безпеки. Щоправда, ніхто не покарає її за це і навіть не зможе відібрати права: Єлизавета є єдиною у світі особою, якій не потрібно мати водійське посвідчення, а також вона має імунітет від будь-якого переслідування.

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Джерело: Громадське
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