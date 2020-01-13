Порушила закон: королеву Єлизавету на позашляховику упіймали на гарячому (відео)

Королева Єлизавета ІІ опинилась під прицілом камери, коли порушувала закон. Наймогутніший монарх світ обожнює водити машину, але не надто уважна до правил.

93-річна найвпливовіша британка у світі Єлизавета ІІ доволі часто сидить за кермом, тому має більш як 70 років стажу. Однак не завжди королева, як і її чоловік Філіп, дотримується правил дорожнього руху. Нещодавно журналісти упіймали Єлизавету ІІ за кермом позашляховика Range Rover поблизу Сандрінґемського палацу в графстві Норфол. Зазвичай, саме тут родина монархів проводить різдвяні свята.

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Але, окрім незворушного виразу обличчя та впевненості, увагу медіа привернуло і те, що королева знехтувала ременем безпеки. Щоправда, ніхто не покарає її за це і навіть не зможе відібрати права: Єлизавета є єдиною у світі особою, якій не потрібно мати водійське посвідчення, а також вона має імунітет від будь-якого переслідування.

The Queen was spotted for the first time since the Duke and Duchess of Sussex revealed they were stepping down as senior royals.



Read the latest here: https://t.co/n61FmkZvxj pic.twitter.com/Ey8sMwJ00S — Sky News (@SkyNews) January 10, 2020

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