Холлі Беррі вразила шанувальників розкішною фігурою на архівному фото

Голлівудська актриса Холлі Беррі опублікувала ностальгійне фото, зроблене 20 років тому. 53-річна кінозірка поділилася на своїй сторінці в Instagram знімком, на якому зображена на прем'єрі фільму "Люди Ікс" у 2000 році.

На архівному кадрі Холлі Беррі позує в бюстгальтері та в штанах в тон і чорній прозорій блузі, демонструючи розкішні форми. Знімок актриса вирішила опублікувати на честь 20-річчя франшизи Люди Ікс.

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У підписі до фото Беррі закликала фанів робити верх від купальника частиною свого вбрання. А у коментарях фани захоплювалися красою і стрункістю зірки.

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