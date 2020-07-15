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Холлі Беррі вразила шанувальників розкішною фігурою на архівному фото

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Холлі Беррі - фото 1
Холлі Беррі / instagram

Голлівудська актриса Холлі Беррі опублікувала ностальгійне фото, зроблене 20 років тому. 53-річна кінозірка поділилася на своїй сторінці в Instagram знімком, на якому зображена на прем'єрі фільму "Люди Ікс" у 2000 році.

На архівному кадрі Холлі Беррі позує в бюстгальтері та в штанах в тон і чорній прозорій блузі, демонструючи розкішні форми. Знімок актриса вирішила опублікувати на честь 20-річчя франшизи Люди Ікс.

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У підписі до фото Беррі закликала фанів робити верх від купальника частиною свого вбрання. А у коментарях фани захоплювалися красою і стрункістю зірки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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