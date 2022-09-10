"Король жахів" Стівен Кінг прокоментував успіхи українських військових

Відомий письменник Стівен Кінг з перших днів повномасштабної війни висловлює підтримку Україні. Цього разу він із захватом відреагував на успіхи ЗСУ на фронті.

Американський фантаст та "король жахів" Стівен Кінг уважно стежить за перебігом подій в Україні та неодноразово висловлював слова підтримки українцям. Тож і контрнаступ ЗСУ він не міг не прокоментувати на своєму профілі у твіттері. До слова, там за діяльністю автора відомих горорів та трилерів стежать понад 6,8 млн користувачів.

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Українці сьогодні надирають дупи. Слава Україні! – написав Кінг, натякнувши на те, що російські військові продовжують втрачати позиції та особовий склад.

The Ukrainians are kicking some ass today.

SLAVA UKRAINI! — Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022

За короткий час допис письменника зібрав більше як 2 тисячі коментарів, 16 тисяч ретвітів та 132 тисячі вподобань. Тим часом українці вже встигли охрестити письменникам Степаном Королем та дякують йому за підтримку.

Відзначимо, що за останні дні стало відомо, що ЗСУ звільнили та повернули понад 30 населених пунктів на Харківщині. Щодня наші захисники наближають перемогу України, тому не втрачайте бойовий дух, працюйте та підтримуйте українських воїнів!

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