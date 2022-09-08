Це українське небо: львівські десантники збили ворожий вертоліт Мі-24 – відео

Кожного дня українські військові працюють над тим, щоб на території нашої країни не залишилось жодного окупанта та ворожої техніки. І на новому відео від десантників можна побачити, як російська армія втратила ще один вертоліт.

Українські захисники щодня докладають максимум зусиль, щоб наблизити перемогу України у війні з російськими загарбниками. І часто їхні успіхи на полі бою з'являються у соцмережах, тож і нове відео зі знищенням ударного вертольота Мі-24 не стало винятком. Відповідний допис з'явився на офіційній сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у фейсбуці.

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Це українське небо! І ворожій авіації тут не місце! Львівські десантники збили черговий російський ударний вертоліт Мі-24. Підрозділи 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати техніку та живу силу російських окупантів на одному з напрямків. Зокрема, окрім збитого російського штурмовика Су-25 "Грач", підрозділ протиповітряної оборони збив черговий ударний вертоліт Мі-24 окупантів, – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що підрозділили протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили 4 літаки, 4 вертольоти, 2 безпілотники та 5 крилатих ракет.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

Відзначимо, що станом на 8 вересня російські окупанти втратили 239 літаків, 210 гелікоптерів, 884 БПЛА та 159 засобів ППО. Повний перелік втрат армії рф від початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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