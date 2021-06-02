Король жахів Стівен Кінг назвав найстрашніший хоррор, який не зміг додивитися до кінця

Іменитий американський письменник Стівен Кінг, відомий своїми хоррорами, назвав стрічку "Відьма з Блер: Курсова з того світу" (The Blair Witch Project) найстрашнішим фільмом жахів.

Так, Стівен Кінг зізнався в інтерв'ю Dread Central, що фільм "Відьма з Блер: Курсова з того світу" не зміг додивитися до кінця.

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Коли я побачив цей фільм вперше, я був в лікарні під знеболюючими. Мій син приніс касету із записом і сказав: "Ти повинен це подивитися". В середині фільму я сказав: "Вимкніть! Це занадто моторошно", – розповів "король жахів".

Прем'єра картини Деніела Міріка і Едуардо Санчеса "Відьма з Блер: Курсова з того світу" відбулася у 1999 році. У сюжеті розповідається про групу студентів, які приїжджають в місто Беркітсвіль для зйомок документального фільму про відьму з Блер. Фільм з бюджетом 60 тисяч доларів зібрав понад 248 мільйонів доларів.

"Відьма з Блер: Курсова з того світу" – дивіться онлайн трейлер фільму 1999 року:

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