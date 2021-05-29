Кінопрем'єри червня 2021: найкращі нові фільми, які варто переглянути

Найочікуваніші фільми червня 2021 вже можна подивитися у кінотеатрах! Форсаж 9, Тілоохоронець дружини кілера, Янгол помсти та порція мультфільмів – Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми та мультики, які вийдуть на екрани у червні!

Форсаж 9: Нестримна сага

Оригінальна назва мовою фільму: Fast and Furious 9

Жанр: бойовик, пригоди, кримінал

Країна: США

Режисер: Джастін Лін

У головних ролях: Він Дізель, Мішель Родріґез, Тайріз Гібсон, Джордана Брюстер, Лудакріс, Джон Сіна, Наталі Еммануель, Шарліз Терон, Гелен Міррен

Тривалість: 143 хв

Коли: з 11 червня 2021

Форсаж 9: Нестримна сага, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Яким би швидким ти не був, ніхто не випередить свого минулого. Торетто веде спокійне життя поза мережею разом із Летті та його сином, маленьким Браяном, але вони знають, що небезпека завжди ховається просто над їх мирним горизонтом. Цього разу ця загроза змусить Дома протистояти гріхам свого минулого, якщо він збирається врятувати тих, кого найбільше любить. Його екіпаж об'єднується, щоб зупинити руйнівний для світу задум під керівництвом найкваліфікованішого вбивці та високопродуктивного водія, з яким вони коли-небудь стикалися: людини, який є покинутим братом Дома, Якобом.

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Тілоохоронець дружини кілера

Оригінальна назва мовою фільму: The Hitmans Wifes Bodyguard

Жанр: бойовик, екшн, комедія

Країна: США

Режисер: Патрік Г'юз

У головних ролях: Раян Рейнольдс, Семюел Л. Джексон, Сальма Хаєк, Морґан Фрімен, Антоніо Бандерас, Том Хоппер

Тривалість: 110 хв

Коли: з 24 червня 2021

Тілоохоронець дружини кілера, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Найнебезпечніша пара у світі – охоронець Майкл Брайс і кілер Даріус Кінкейд – повернулися до чергової загрозливої місії. Досі неліцензований і підконтрольний Брайс змушений контактувати з дружиною Дарія, сумнозвісною міжнародною шахрайкою Сонею Кінкейд.

Лука

Оригінальна назва мовою фільму: Luca

Жанр: мультфільм, фентезі, пригоди, сімейний

Країна: США, Італія

Режисер: Енріко Казароза

Тривалість: 120 хв

Коли: з 17 червня 2021

Лука, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Це прекрасне приморське містечко на італійській Рив'єрі. Тут розгортається історія про дорослішання одного хлопчика, який переживає незабутнє літо, наповнене джелато, макаронами та нескінченними поїздками на скутері. Лука ділиться цими пригодами зі своїм нещодавно знайденим найкращим другом, але всім задоволенням загрожує таємниця: це морські чудовиська з іншого світу, що знаходиться прямо під поверхнею води.

Янгол помсти

Оригінальна назва мовою фільму: Vanquish

Жанр: кримінал, трилер, бойовик

Країна: США

Режисер: Джордж Ґалло

У головних ролях: Морґан Фрімен, Рубі Роуз, Патрік Малдун, Джулі Лотт, Нік Валлелонґа, Джоел Майклі

Тривалість: 96 хв

Коли: з 3 червня 2021

Янгол помсти, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Мати, Вікторія, намагається покласти кінець своєму темному минулому, як російського наркокур'єра, але поліціянт Дамон Деймон змушує Вікторію виконати його замовлення, тримаючи її дочку в заручниках.

Острів Гренд-Айл

Оригінальна назва мовою фільму: Grand Isle

Жанр: бойовик, трилер

Країна: США

Режисер: Стівен Кампанеллі

У головних ролях: Люк Бенвард, Ніколас Кейдж, Каді Стрікленд, Келсі Греммер, Олівер Тревена

Тривалість: 100 хв

Коли: з 17 червня 2021

Острів Гренд-Айл, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Волтер Франклін – колишній морський піхотинець, який пішов у відставку, розпочав спокійне життя зі своєю дружиною на тихому острові біля узбережжя Луїзіани. Здається, його нове життя протікає безтурботно, поки однієї ночі його не розбудять підозрілі звуки, проте йому вдається прогнати поганих хлопців. Наступного дня, щоб відновити пошкоджений злодіями паркан, Волтер звертається до Бадді, молодого батька хлопчика, який шукає якусь роботу, щоб звести кінці з кінцями. Однак, коли настання урагану змусить Волтера прийняти Бадді вдома, проблеми почнуться у Волтера та його дружини.

Поганці

Оригінальна назва мовою фільму: The Misfits

Жанр: екшн, пригоди, трилер

Країна: США

Режисер: Ренні Харлін

У головних ролях: Пірс Броснан, Тім Рот, Джеймі Чон, Герміона Корфілд, Гонсало Менендес, Нік Кеннон

Тривалість: 120 хв

Коли: з 17 червня 2021

Поганці, дивитись трейлер фільму онлайн:

Сюжет. Група сучасних Робін Гудів, відома як "Поганці", вербує відомого злодія Річарда Пейса, щоб він допоміг їм здійснити крадіжку століття. Приз: мільйони золотих злитків, які заховані під однією з найзахищеніших тюрем у світі.

Прем'єри фільмів у червні 2021 року:

Закляття 3: За велінням диявола

Злодюжки всього світу

Коп на драйві

Кролик Петрик: Втеча до міста

На висотах Нью-Йорка

Спіріт: дикий мустанг

Битва світів

Легенда про піаніста

Хижаки

Флешбек

Руфус. Хроніки чарівної країни

Віктор_Робот

Бджілка Майя 3. Місія "Золоте яйце"

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