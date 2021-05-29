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Дивіться потужний трейлер бойовика Нескінченність з Марком Волбергом

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Кадр з фільму - фото 1
Кадр з фільму

Сервіс Paramaount + представив трейлер фантастичного бойовика Нескінченність з Марком Волбергом в головній ролі. Дивимося разом!

В основі сюжету лежить роман Еріка Майкранца.

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Головний герой картини виявляє, що насправді прожив безліч різних життів протягом тисячоліть, а тепер зустрічає організацію "Нескінченні" і дізнається про свої здібності. Згодом йому діагностують шизофренію, оскільки він згадує події, в яких ніколи не брав участь.

Режисером виступив Антуан Фукуа (Праведник, Тренувальний день, Стрілець), а сценарій написав Іен Шорр (Офісне свавілля). У фільмі також знімалися Софі Куксон, Ділан О'Брайен, Джейсон Манцукас, Руперт Френд, Чіветель Еджіофор, Тобі Джонс та інші.

Реліз відбудеться 10 червня 2021 року на Paramaount +.

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