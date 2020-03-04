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Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China

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Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії - фото 1
Тімоті Шаламе знявся у стильній фотосесії

Актор Тімоті Шаламе, котрий знявся у "Маленьких жінках" Грети Гервіг, став героєм весняного номера журналу Dazed China. Над зйомкою працював грузинський фотограф Давід Георгадзе. Це перша азійська обкладинка в кар'єрі Тімоті.

На фотографіях Тімоті позує з червоною квіткою і дещо нагадує вампіра у чорному атласному костюмі на шкіряному дивані. У зйомці використовували частину його особистих речей.

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Дивіться фотографії Тімоті Шаламе, над якими працював грузинський фотограф:

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390090

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390089

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390091

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390092

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390093

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390094

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390095

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390096

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390097

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390099

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390098

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390101

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390100

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390102

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390103

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390104

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390105

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390106

Король стилю: Тімоті Шаламе знявся для журналу Dazed China - фото 390107

Нагадаємо, зовсім скоро Тімоті з'явиться в новому фільмі режисера Уеса Андерсона "Французька депеша". Там він грає студента-революціонера.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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