Серіали HBO, які варто подивитися хоч раз

Добірка найкрутіших серіалів каналу HBO на думку його глядачів.

Не будемо писати про Секс і місто, Справжнього детектива, Велику маленьку брехню та Гру престолів, адже всі знають, що ці серіали просто нереально сильні! Ловіть щось цікаве.

КЛАН СОПРАНО

Один з найкращих серіалів не тільки HBO, а й усього телевізійного виробництва. Мафіозі з Джерсі Тоні Сопрано старанно вирішує проблеми своєї великої родини. А сім'ї дійсно потрібна допомога: шлюб розвалюється, діти пустилися берега, а мама пиляє за першої-ліпшої можливості. Навіть такому крутому чоловікові як Тоні потрібна допомога.

БРАТИ ПО ЗБРОЇ

У серіалі розповідають про бойовий шлях роти E (Easy) 2-го батальйону 506-го парашутно-десантного полку 101-ї повітряно-десантної дивізії США від тренувального табору в Таккоа, штат Джорджія, через висадку в Нормандії, операцію Маркет Гарден і Бастонський бій до кінця війни.

СВІТ ДИКОГО ЗАХОДУ

У футуристичному парку розваг Світ Дикого Заходу спеціально сконструйовані андроїди виконують будь-які примхи відвідувачів, щоб ті відчували безкарність і повну свободу дій. Якщо робота вбили, не страшно, техніки його полагодять, зітруть пам'ять і знову поставлять до ладу, назустріч новому дню і новим людським примхам.

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