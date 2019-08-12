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Принцу Чарльзу запропонували роль в новому фільмі про Джеймса Бонда

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Принц Чарльз може зіграти себе у фільмі про Бонда - фото 1
Принц Чарльз може зіграти себе у фільмі про Бонда / gettyimages

Принц Чарльз може зіграти у фільмі "Бонд 25" режисера Кері Фукунага. Знятися в епізодичній ролі в черговій частині культової франшизи спадкоємцю британського трону запропонували, коли він відвідав знімальний майданчик на студії Пайнвуд і зустрівся з актором Деніелом Крейгом, котрий грає Бонда.

Про можливу участь Принца Чарльза у зйомках нової стрічки про Джеймса Бонда повідомило видання The Sun з посиланням на власні джерела.

Раніше у мережі опублікували ролик зі зйомок нового фільму про Бонда

Принц Чарльз, мабуть, обмірковує зроблену йому пропозицію.

Принц Чарльз та Деніел Крейг активно обговорювали авто Бонда - фото 347158
Принц Чарльз та Деніел Крейг активно обговорювали авто Бонда / gettyimages

Він є втіленням всього британського, ідеально підходить для ролі камео, і шанувальникам Бонда в усьому світі це сподобається, – прокоментували новину творці картини. – Поява члена королівської сім'ї – це те, що потрібно для фільму.

Принц Чарльз з'явився на знімальному майданчику фільму - фото 347157
Принц Чарльз з'явився на знімальному майданчику фільму / gettyimages

Фільм вийде на екрани у 2020 році. Раніше стало відомо, що майбутня частина стане першою в історії франшизи, знятою з використанням цифрових камер IMAX. Агентом 007 в ювілейному фільмі "Бонд 25" стане британська актриса Лашана Лінч, перша жінка у цій ролі. Самого Джеймса Бонда вп'яте поспіль зіграє Деніел Крейг. Також у фільмі з'явиться актриса Леа Сейду в ролі закоханого в Бонда доктора. А роль головного лиходія виконає Рамі Малек.

Принц Чарльз може знятися у 'бондіані' - фото 347159
Принц Чарльз може знятися у "бондіані" / gettyimages

До теми: Розсекречено новий автомобіль Джеймса Бонда

Джерело: The Sun
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