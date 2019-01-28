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Користувачів мережі вразила уповільнена зйомка вибуху гейзера в Ісландії

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Гейзер Строккюр в Ісландії - фото 1
Гейзер Строккюр в Ісландії / keywordbasket

У мережі стрімко набирають популярність кадри сповільненої зйомки гейзера в Ісландії, зняті з висоти пташиного польоту. Ролик з'явився на YouTube-каналу мандрівників The Slow Mo Guys.

Автори відео Гев і Ден розповіли, що самі були вражені від побаченого. Зйомка проходила з дрона за допомогою тепловізора. Завдяки цьому кольори на відео виглядають особливо яскраво.

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"Він повільно набухає, а потім вибухає. Земля немов чхає", – розповіли блогери.

Деякі користувачі не повірили своїм очам і навіть припустили, що автори підробили відео, додавши в нього комп'ютерну графіку. На кадрах відображений гейзер Строккюр.

Гейзер Строккюр є одним з найбільших і активних гейзерів долини Хаукадалур в південно-західній частині Ісландії. Він вивергається кожні 4-6 хвилин, випускаючи фонтан гарячої води висотою до 30 м.

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Джерело: youtube
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