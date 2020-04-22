Експерти DxOMark оцінили камеру Samsung Galaxy S20 Ultra: результати вражають?

Після старту продажів більшість флагманських смартфонів відправляються у тестову лабораторію DxOMark, де фахівці проводять детальне вивчення можливостей модуля камери. Не став винятком і Samsung Galaxy S20 Ultra, який пройшов серію випробувань і посів своє місце у глобальному рейтингу камерофонів.

Смартфон оснащений 108-мегапіксельним сенсором з розміром матриці 1/1,33 дюйма і світлосилою f/1.8, в якому використовується об'єднання дев'яти суміжних пікселів в один великий, що дозволяє значно підвищити деталізацію одержаних 12-мегапіксельних фотографій.

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Допоміжний датчик на 48 Мп оснащений телеоб'єктивом зі світлосилою f / 2.0 і фокусною відстанню у 103 міліметри, а для зйомки фотографій з широким кутом огляду використовується 12-мегапіксельний сенсор з апертурою f/2.2. Доповнює набір ToF-модуль з роздільною здатністю 0,3 Мп.

Апарат здатний знімати відео 8К при 24 fps. Відеозахоплення в 4К може здійснюватися з максимальною частотою 60 fps.

У DxOMark відзначили відмінну передачу кольору, широкий динамічний діапазон, добре контрольований рівень шуму, хороші показники експозиції та кольору при використанні ширококутного об'єктива, а також високий рівень деталізації. З недоліків фотозйомки були виділені: повільний автофокус в умовах слабкого освітлення, наявність артефактів при використанні високих значень зуму, складності з прорахунком балансу білого при зйомці всередині приміщення і на вулиці, недоекспозиція і квантування світла при використанні "Нічного режиму".

Приклади фото, зроблених на Samsung Galaxy S20 Ultra:

Що стосується відеозйомки, то Galaxy S20 Ultra добре справляється з недостатньою освітленістю, практично не залишає на відео цифрових шумів і якісно передає колір. Окремо в DxOMark відзначили високу ефективність використовуваного алгоритму стабілізації. До мінусів фахівці віднесли неширокий динамічний діапазон в умовах високої контрастності, переважання червоних відтінків при зйомці у нічний час і недостатній рівень деталізації.

За якість фотозйомки флагман Samsung отримав 132 бали. Якість зйомки відео в DxOMark оцінили у 102 бали, а в сумарному заліку Galaxy S20 Ultra отримав 122 бали, розділивши шосте місце в глобальному рейтингу з HONOR V30 Pro

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