Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2

  • 37
Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 1

Шанувальники фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" закликали прибрати з нього Дональда Трампа після збройних протестів у Капітолії. Користувачі Twitter не стали чекати реакції правовласників стрічки і "видалили" небажаного персонажа своїми силами.

Так, сцену з Дональдом Трампом відредагували, перетворивши його в невидимку, а репліки вирізали. Дивна сцена, у якій головний герой у виконанні Маколея Калкіна говорить з порожнечею, потішила противників чинного президента.

І ще: Від Касабланки до Ла Ла Ленда: 125-річну історію кіно показали у хвилинному відео

Дехто з користувачів мережі запропонували свою версію озвучення ролика, а також знайшли заміну Трампу.

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442658

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442659

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442660

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442661

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442662

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442663

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442664

Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2 - фото 442665

Читайте також: Кіноізоляція: у Швеції шукають добровольців для перегляду фільмів на острові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61000
Українські колядки – слухати ТОП 30 пісень на Різдво: тексти і відео
  • 06 cічня, 18:00
  • 299801
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 1446
Загрузка...
Новини