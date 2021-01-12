Користувачі мережі вирізали персонажа Трампа зі сцени у Сам удома 2

Шанувальники фільму "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" закликали прибрати з нього Дональда Трампа після збройних протестів у Капітолії. Користувачі Twitter не стали чекати реакції правовласників стрічки і "видалили" небажаного персонажа своїми силами.

Так, сцену з Дональдом Трампом відредагували, перетворивши його в невидимку, а репліки вирізали. Дивна сцена, у якій головний герой у виконанні Маколея Калкіна говорить з порожнечею, потішила противників чинного президента.

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due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Дехто з користувачів мережі запропонували свою версію озвучення ролика, а також знайшли заміну Трампу.

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