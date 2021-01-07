Кіноізоляція: у Швеції шукають добровольців для перегляду фільмів на острові

У Швеції Гетеборзький кінофестиваль оголосив про пошуки добровольця, який готовий ізолюватися на тиждень на відокремленому острові. Головна вимога до кандидата: весь свій час присвятити лише перегляду кінофільмів.

Добровольця висадять на острові-маяку Патер Ностер, де той повинен буде подивитися 60 фільмів з програми фестивалю. При цьому не дозволяється брати з собою книги або будь-які гаджети. Також однією з умов є те, що волонтер повинен провести сім днів один. Крім перегляду фільмів, від кіномана буде потрібно записувати відеоблог.

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Поруч з маяком розташований цілком комфортабельний будинок зі спальнею, кухнею, душовою і туалетом. Дивитися фільми можна буде в особистому кінотеатрі.

Охочим провести тиждень за переглядом кіно слід відправити заявку до 17 січня і переконати організаторів, чому саме його слід ізолювати на острові-маяку. Після відбору анкет журі влаштує онлайн-співбесіду. Волонтер відправиться у кіноізоляцію 30 січня.

Організатори фестивалю спеціально придумали цей незвичайний експеримент, щоб обіграти тему ізоляції, яка стала актуальною через пандемію COVID-19.

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