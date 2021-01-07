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Від Касабланки до Ла Ла Ленда: 125-річну історію кіно показали у хвилинному відео

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Історія кінематографа - фото 1
Історія кінематографа / culture

Сучасний кінематограф не перестає нас вражати, як і 125 років тому під час першого сеансу. З нагоди ювілею у мережі опублікували найкультовіші кадри за всю історію кіномистецтва.

28 грудня 1895 року у підвалі "Гран-кафе" на бульварі Капуцинів у Парижі брати Люм'єр влаштували перший кінопоказ. Короткометражний фільм "Вихід робітників з фабрики", що тривав трохи більш як 40 секунд, відкрив сеанс з десяти фільмів. 125 років по тому нас, як і перших глядачів, заворожує кінематограф.

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26-річний студент кіношколи з Ірану Шаїн Сеперо "переказав" історію кіно за хвилину – за допомогою анімації. У ролику він зібрав культові сцени з фільмів XX і XXI століття – кіномани легко впізнають їх всі: від "Касабланки" до "Механічного апельсина", від "Випускника" до "Ла Ла Ленда".

Перевірити себе можна по шпаргалці, яку опублікували під відео:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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