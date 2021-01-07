На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Від Касабланки до Ла Ла Ленда: 125-річну історію кіно показали у хвилинному відео
-
- 3
Сучасний кінематограф не перестає нас вражати, як і 125 років тому під час першого сеансу. З нагоди ювілею у мережі опублікували найкультовіші кадри за всю історію кіномистецтва.
28 грудня 1895 року у підвалі "Гран-кафе" на бульварі Капуцинів у Парижі брати Люм'єр влаштували перший кінопоказ. Короткометражний фільм "Вихід робітників з фабрики", що тривав трохи більш як 40 секунд, відкрив сеанс з десяти фільмів. 125 років по тому нас, як і перших глядачів, заворожує кінематограф.
І ще: Кіноізоляція: у Швеції шукають добровольців для перегляду фільмів на острові
26-річний студент кіношколи з Ірану Шаїн Сеперо "переказав" історію кіно за хвилину – за допомогою анімації. У ролику він зібрав культові сцени з фільмів XX і XXI століття – кіномани легко впізнають їх всі: від "Касабланки" до "Механічного апельсина", від "Випускника" до "Ла Ла Ленда".
Перевірити себе можна по шпаргалці, яку опублікували під відео:
Читайте також: Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
19:47У Великобританії створили тест на вагітність для незрячих жінок
-
19:19В американському зоопарку народився білий тигр, яких у природі не залишилося
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
18:15Гороскоп на 8 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Сцена з GTA V, де Ламар тролить Франкліна, стала новим мемом: відео
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:25Дженніфер Лопес засвітила сідниці на гарячому пляжному фото
-
16:52Кіноізоляція: у Швеції шукають добровольців для перегляду фільмів на острові
-
16:21ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
-
15:51Мер з Бельгії випадково засвітився в ефірі без штанів: курйозні кадри
-
15:20Як Укрзалізниця працюватиме під час локдауну
-
14:50Науковці назвали закуску, яка продовжує життя
-
14:20Нетутешні: трейлер 2 сезону серіалу від творців "Ріка та Морті"
-
13:52Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:21Метеоролог пояснила, чому не варто їсти бурульки (відео)
-
12:50Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
-
12:21Як кинути курити: поради, які допоможуть позбутись шкідливої звички
-
11:50Картинки з Різдвом Христовим 2021: різдвяні відкритки і листівки
-
11:22Твій хід: найкрасивіша гравець у покер заінтригувала пікантним фото (18+)
-
10:56Черепахи теж танцюють: кумедне відео розсмішило мережу
-
10:21Погода в Україні 7 січня: прогноз на Різдво по містах
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня
-
09:21Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
-
08:50В Ikea з'явилися картонні моделі PlayStation 5 і Xbox Series X, і ось для чого
-
18:45Сімпсони знову передбачили протести у США: кадри заворушень з мультфільму
-
16:21ТОП-5 нових серіалів січня 2021 які варто подивитись
-
13:52Яким трьом знакам Зодіаку найбільше пощастить у 2021
-
09:57Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 січня
- 06 січня
-
20:50Експерти назвали найкращу дієту 2021 року
-
20:19ТЕСТ: Яку колядку вам потрібно вивчити?
-
19:20Гороскоп на 7 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:05Як приготувати корисну кутю: Уляна Супрун поділилася нетрадиційним секретом
-
14:20Адріано Челентано – 83: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
12:51Британський ведучий показав, як змінився за 10 років: ефектне відео
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 січня
-
07:48Наскільки скоротилося виробництво смартфонів у 2020 році: дані аналітиків
- 05 січня
-
21:48Представники цих професій більш схильні до зрад
-
19:18Коли подорожі повернуться до попереднього рівня: прогноз експертів
-
16:46Як регулярні мандрівки впливають на рівень щастя: цікаве дослідження
-
12:20Як привести організм в норму після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 січня
-
07:17Як працює найбільша автомийка у світі: видовищне відео
- 04 січня
-
21:49Без обов'язків й утрьох: якими видами сексу має зайнятися чоловік до одруження
-
18:49Variety склало рейтинг найбільш очікуваних фільмів 2021 року
-
15:13Три страви для зимової вечері, які можна приготувати за годину
-
12:18Психологи назвали 5 звичок щасливих людей
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 січня
-
07:46Учені назвали найпопулярніший вік чоловіків і жінок на сайтах знайомств
- 03 січня
-
21:48Яка інтимна стрижка у жінки найбільше подобається чоловікам: дослідження